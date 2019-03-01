Адвокат: Балуха етапують у колонію, де застосовують насильство до в'язнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політв'язень Володимир Балух

За словами адвоката, досі не вдалося з’ясувати причину етапування Балуха

У колоніях загального режиму в Тверській області Росії, куди етапують українського активіста Володимира Балуха, застосовують насильство до ув’язнених.

Про це 28 лютого «Крим.Реалії» розповіла адвокат Балуха Ольга Дінзе.

«За моєю інформацією, Балуха етапують у колонію загального режиму в Тверській області. Я можу тільки припустити, в яку колонію. Цю інформацію не уточнили. Можливо, це колонія номер 6 загального режиму. У Твері досить жорсткі колонії, які знаходяться під адміністрацією і, відповідно, там часті випадки застосування насильства до ув’язнених. Він свій термін буде досиджувати в не дуже хороших умовах», – сказала Дінзе.

За словами адвоката, досі не вдалося з’ясувати причину етапування Балуха.

«Причина етапу нам не відома, і ми зможемо дізнатися інформацію від Балуха, коли він прибуде. Або інформація може бути побудована на припущеннях: керченська колонія просто хотіла позбутися незручного «в'язня» і відповідно перевела його в іншу колонію», – вважає адвокат.

Публічних коментарів з Росії з приводу умов ситуації з Балухом немає.

Раніше стало відомо, що українського політв'язня та кримського фермера Володимира Балуха можуть етапувати до колонії у Тверській області Російської Федерації.

20 лютого повідомлялося, що Балух перебуває в СІЗО міста Армавір Краснодарського краю РФ.

Правозахисники упевнені, що для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

Нагадаємо, 19 лютого омбудсмен РФ Тетяна Москалькова підтвердила, що Балуха етапують до Росії.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха етапують із Сімферопольського СІЗО у Краснодар.

До слова, керівник «Кримської правозахисної групи» зазначила, що етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.