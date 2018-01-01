Родичі та друзі бранців Кремля просять Порошенка зустрітися з ними

Зустріч з президентом мала б підтримати родичів політичних бранців та дати надію на вирішення проблеми - Котелянець

Громадське об’єднання родичів політв’язнів Кремля закликає президента звернути увагу на проблему українських бранців у РФ, законодавчо визнати їх існування та призначити людину, яка координувала б процеси звільнення в’язнів. Про це розповів Ігор Котелянець, координатори Об'єднання родичів політичних бранців Кремля, брат



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Ігор Котелянець - брат кримського «диверсанта» Євгена Панова

Зустріч з президентом мала б підтримати родичів політичних бранців та дати надію на вирішення проблеми - Котелянець

Громадське об’єднання родичів політв’язнів Кремля закликає президента звернути увагу на проблему українських бранців у РФ, законодавчо визнати їх існування та призначити людину, яка координувала б процеси звільнення в’язнів. Про це розповів Ігор Котелянець, координатори Об'єднання родичів політичних бранців Кремля, брат «диверсанта» Євгена Панова, під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«У країні існують певні категорії цих заручників. Заручники ОРДЛО визнані й держава ними займається. Однак держава не визнала офіційне існування політичних в’язнів Кремля та не призначила людину яка координувала б процеси звільнення , роботу відомств та міністерств», - говорить Котелянець.

Також він зазначає, що головною проблемою є повна відсутність комунікацій із адміністрацією президента.

«Вже більше року ми просимо адміністрацію президента про зустріч. Ми проводили прес-конференції та зверталися з листами. Також ми отримали підтримку 33 депутатів ВРУ, які підписали звернення до президента з проханням зустрітися з нами. Нажаль, це не спрацювало», - розповідає координатор Об'єднання родичів політичних бранців Кремля.

За його словами ця зустріч мала б підтримати родичів політичних бранців та дати надію на вирішення проблеми.

«Ми знали б, що президент знає про нашу проблему й, що вона вирішується»,- зазначає Котелянець.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пообіцяв зробити все можливе, щоб усі затримані політв'язні-українці повернулися в Україну. Про це голова держави написав на своїй сторінці у Facebook у день народження незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що в Росії незаконно утримуються 22 українських політв'язні. Також ще близько 40 осіб утримують на території Криму. Про це він повідомив 22 січня під час підсумкової прес-конференції

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