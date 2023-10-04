Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт

Росіяни перекинули на схід 25 армію, вона укомплектована особовим складом приблизно на 80%

Російські окупанти, ймовірно, можуть готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Він може початися пізніше, восени або взимку. На всій Лимано-Куп'янській осі немає жодної спокійної ділянки. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Селезньов повідомив, нещодавно росіяни перекинули на схід 25 армію. Вона укомплектована особовим складом приблизно на 80%, технікою та озброєнням – наполовину.

«З іншого боку, 25-та армія буде наступати. Українська розвідка повідомляє: ворог робить проходи у своїх мінних полях і підтягує бронетехніку до лінії зіткнення. Зазвичай таке роблять перед атаками чи контратаками, тому ворог напоготові», – сказав експерт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку Селезньова, окупанти спробують вийти до річки Оскіл та повернути під свій контроль східну частину Куп'янська. Він наголосив, що ефективна оборона наших військових залежить від ресурсів.

При цьому керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що окупанти б'ють по мостах та транспортній інфраструктурі. Він також вважає, що загарбники можуть незабаром піти в наступ.

«Ворог демонструє намір перейти до якихось наступальних дій на сході. Розрахунок на кінець осені - початок зими або, можливо, раніше. Тому нам теж доведеться приймати рішення про перехід в активну оборону», - підкреслив Мусієнко.

Нагадаємо, кілька днів тому російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляли населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас, 3 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав бригади, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який глава держави назвав «одним з найгарячіших». Під час робочої поїздки до Харківської області Зеленський відвідав розташування 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які виконують бойові завдання на ділянці Купʼянськ – Лиман.