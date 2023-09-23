Окупанти вдарили по трьох районах Харківщини (фото)

Окупанти б'ють з артилерії, мінометів і ударними дронами

Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляли населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

У с. Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури. У с. Олександрівка Богодухівського району пошкоджено гараж, сталася пожежа.

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По с. Уди Богодухівського району завдано удару дроном-камікадзе.

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За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,1 га території та знешкодили 54 вибухонебезпечні предмети.