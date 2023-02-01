Головна Новини
search button user button menu button

Росіяни гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: є жертва та поранений

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: є жертва та поранений
Минулої доби російські загарбники обстріляли 42 рази територію Херсонщини
фото ілюстративне

Сам Херсон ворожа армія обстріляла вісім разів

Російські загарбники протягом минулої доби 42 рази обстріляли Херсонську область.  Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Мирні населені пункти Херсонської області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів. «Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів», – йдеться в повідомленні.

Сам Херсон, за даними ОВА, ворожа армія обстріляла вісім разів, через російські атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.

«Минулої доби через російську агресію одна людина загинула, ще один житель Херсонщини отримав поранення», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, триває 343-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

Теги: війна обстріл поранення ворог Херсон армія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
33K
У небі над Європою було зафіксовано таємний літак, що вилетів з України
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
8219
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
6673
Куди ділись біолабораторії з України? Росія оголосила першу «перемогу» у війні з США

Новини

Нетаньяху готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ
Сьогодні, 09:40
Ексгенсек НАТО розповів, коли чекати нового наступу Росії
Сьогодні, 09:21
Обстріли Херсонщини: британська розвідка вказала на мету росіян
Сьогодні, 09:08
Росіяни гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: є жертва та поранений
Сьогодні, 08:55
ДБР проводить обшуки у столичній податковій
Сьогодні, 08:40
Захисники ліквідували 920 загарбників: Генштаб оновив втрати ворога за добу
Сьогодні, 08:30

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту