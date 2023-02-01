Росіяни гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: є жертва та поранений

Сам Херсон ворожа армія обстріляла вісім разів

Російські загарбники протягом минулої доби 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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Мирні населені пункти Херсонської області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів. «Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів», – йдеться в повідомленні.

Сам Херсон, за даними ОВА, ворожа армія обстріляла вісім разів, через російські атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.

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«Минулої доби через російську агресію одна людина загинула, ще один житель Херсонщини отримав поранення», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, триває 343-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.