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    ООН відправила 114 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас

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    В автомобілях знаходяться будівельні матеріали, предмети та обладнання медичного призначення - ООН відправила 114 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас

    В автомобілях знаходяться будівельні матеріали, предмети та обладнання медичного призначення

    Фото: Луганська обласна державна адміністрація

    Понад 114 тонн міжнародної гуманітарної допомоги прослідувало до тимчасово окупованої території

    Організація Об’єднаних Націй (ООН) відправила понад 114 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

    Зазначається, що прикордонники Луганського загону оформили і пропустили через лінію розмежування в КПВВ «Щастя» 20 автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН.

    В автомобілях знаходяться будівельні матеріали, предмети та обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України.

    Нагадаємо, на фронті загострення: бойовики поранили українського військового.

    11 серпня бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці (фото).

    До слова, окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ.

    Додамо, що сьогодні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.

    Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

    Згодом стало відомо, що під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років.

    Теги: прикордонники Донбас ООН КПВВ гуманітарна допомога окуповані території населення
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    ООН відправила 114 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас