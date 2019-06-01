МЗС України вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо звільнення моряків



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МЗС України направило звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн «наших друзів та партнерів»

Україна вимагає від партнерівтиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі

МЗС України звернулося до міністрів закордонних справ дружніх країн із проханням і вимогою тиснути на Росію для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських моряків.

Про це у суботу ввечері написав у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі», - повідомив Клімкін.

«Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації», - додав глава МЗС України.

Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 июня 2019 г.

Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.