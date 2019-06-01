  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МЗС України вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо звільнення моряків

    • Розсилка
    МЗС України направило&nbsp;звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн &laquo;наших друзів та партнерів&raquo; - МЗС України вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо звільнення моряків
    МЗС України направило звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн «наших друзів та партнерів»

    Україна вимагає від партнерівтиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі

    МЗС України звернулося до міністрів закордонних справ дружніх країн із проханням і вимогою тиснути на Росію для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських моряків.

    Про це у суботу ввечері написав у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.

    «Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі», - повідомив Клімкін.

    «Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації», - додав глава МЗС України.

    Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків.

    Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

    Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

    27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.

    Читайте також
    МЗС Росія Павло Клімкін суд дипломатія міністр ООН українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ