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    Росія має нести відповідальність за агресію в Україні - МЗС Латвії

    Рінкевичс висловив стурбованість щодо погіршення стану з правами людини в окупованому Криму
    Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні. Про це він заявив у промові на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає сайт МЗС Латвії. «Українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ, враховуючи важливу роль організації в справі
    • Сьогодні, 09:17
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    Едгар Рінкевичс
    Едгар Рінкевичс

    Рінкевичс висловив стурбованість щодо погіршення стану з правами людини в окупованому Криму

    Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні.

    Про це він заявив у промові на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає сайт МЗС Латвії.

    «Українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ, враховуючи важливу роль організації в справі запобігання та вирішення конфліктів», - підкреслив Рінкевичс.

    Також дипломат висловив стурбованість з приводу погіршення стану з правами людини в Криму - особливо з обмеженнями прав людини і основних свобод кримських татар з початку здійснення РФ анексії Кримського півострова.

    «Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні», - переконаний Рінкевичс.

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