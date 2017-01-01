Росія має нести відповідальність за агресію в Україні - МЗС Латвії

Рінкевичс висловив стурбованість щодо погіршення стану з правами людини в окупованому Криму

Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні. Про це він заявив у промові на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає сайт МЗС Латвії. «Українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ, враховуючи важливу роль організації в справі



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Едгар Рінкевичс

Рінкевичс висловив стурбованість щодо погіршення стану з правами людини в окупованому Криму

Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні.

Про це він заявив у промові на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає сайт МЗС Латвії.

«Українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ, враховуючи важливу роль організації в справі запобігання та вирішення конфліктів», - підкреслив Рінкевичс.

Також дипломат висловив стурбованість з приводу погіршення стану з правами людини в Криму - особливо з обмеженнями прав людини і основних свобод кримських татар з початку здійснення РФ анексії Кримського півострова.

«Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні», - переконаний Рінкевичс.