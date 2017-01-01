Росія має нести відповідальність за агресію в Україні - МЗС Латвії
- Сьогодні, 09:17
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Рінкевичс висловив стурбованість щодо погіршення стану з правами людини в окупованому Криму
Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні.
Про це він заявив у промові на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає сайт МЗС Латвії.
«Українське питання має залишатися в центрі порядку денного ОБСЄ, враховуючи важливу роль організації в справі запобігання та вирішення конфліктів», - підкреслив Рінкевичс.
Також дипломат висловив стурбованість з приводу погіршення стану з правами людини в Криму - особливо з обмеженнями прав людини і основних свобод кримських татар з початку здійснення РФ анексії Кримського півострова.
«Росія повинна нести повну відповідальність за свої агресивні дії в Україні», - переконаний Рінкевичс.