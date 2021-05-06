Росія може здійснити «повзучу анексію» Азовського моря – МЗС

Москва постійно посилює свою військову присутність у Чорному та Азовському морях

Військові навчання, що проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України

Росія посилює свою військову присутність в Азовському морі. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

Міністр каже, що РФ може провести «повзучу анексію» Азовського моря.

За його словами, військові навчання, що проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України.

«Росія може провести цю «повзучу анексію» Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торгові шляхи», – сказав Кулеба.

Днями Кулеба вже заявляв, що загроза дестабілізації з боку Російської Федерації в Азовському морі залишається безпрецедентно великою.

Напередодні голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує. Однак, стратегічні задуми військово-політичного керівництва РФ невідомі.

Нагадаємо, всередині квітня загін кораблів Каспійської флотилії Російської Федерації перебазувався у води Чорного моря. Загін складався з 15 кораблів Каспійської флотилії. Зокрема, там було три артилерійських, вісім десантних катерів, а також судна забезпечення.

Також Російська Федерація оголосила про закриття до кінця жовтня доступу до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму, в тому числі ділянки акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, району біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та ділянки біля західного краю Криму. Заходи пояснюються проведенням військових навчань.

Понад пів сотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків візьмуть участь у навчаннях над акваторією Чорного моря. У навчаннях задіють літаки оперативно-тактичної авіації об'єднання ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту: винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25см3. Зазначається, що літаки запустять ракети і виконають бомбометання по морських цілях.

Також представник держдепартаменту США Нед Прайс в своїй письмовій заяві висловив «глибоку стурбованість» даною забороною, також звинувативши РФ у створенні перешкод роботі українських портів в Азовському морі.

Додамо, що біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових.