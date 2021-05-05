Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму – Дейнеко

«Це був черговий елемент гібридної війни» – Дейнеко про скупчення військ РФ вздовж українського кордону

Загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує. Втім, стратегічні замисли військово-політичного керівництва РФ невідомі. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За словами Дайнеко, можна констатувати факти про зосередження в тому чи іншому місці певних угруповань ЗС РФ, але що планує російське керівництво невідомо.

«Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму», – повідомив він.

Водночас Дейнеко зазначив, що відведення військ почалось: «Але ж до цього було й нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки».

Також він зазначив що зараз не спостерігається жодного відведення військ із таборів поблизу Воронежа та міста Богучар у Воронезькій області.

Дейнеко вважає, що скупчення військ РФ вздовж українського кордону було черговим елементом гібридної війни: «Ці навчання були використані РФ саме для демонстрування сили Україні, здійснення тиску на військово-політичне керівництво нашої держави і, звичайно, на наших міжнародних партнерів, які активно підтримують Україну на її шляху до миру».

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «маленькою перемогою» Києва та його союзників.

Також стало відомо, що посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.

Крім того, міністр закордонних справ України звинуватив Російську Федерацію у спробі взяти під контроль Азовське море.