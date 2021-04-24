Росія робить Азов своїм і хоче Чорне море – дипломат

Валерій Чалий переконаний, що в Україні навіть не помітили цього бо сконцентрувалися на питанні відведення військ від кордону

Росія фактично робить Азов своїм, і те ж саме хоче провернути із Чорним морем. Причому в Україні «не помітили цього», бо сконцентрувалися на питанні відведення військ від кордону. Про це у ефірі каналу «Україна 24» розповів дипломат, посол України в США у 2015–2019 роках Валерій Чалий.

Чалий також зазначив, що не радив би президенту Володимиру Зеленському зараз зустрічатися із Володимиром Путіним.

– Ми не готові сьогодні з Путіним один на один обговорювати в переможному плані для нас будь-які питання. Тим паче, що він хоч визначати порядок денний. Тому, з моєї точки зору, взагалі не на часі зараз така двостороння зустріч. Це можуть бути переговори, де чутимуть позиції наші партнери. Як ідея – президент Байден погодився побачитися із Путіним десь у нейтральній країні. Зараз обговорюють місце. Давайте ми також будемо на цій зустрічі. Можливо і інші країни долучаться. Обговоримо питання, які нас цікавлять, – зазначив дипломат.

Раніше президент РФ Володимир Путін запросив президента України Володимира Зеленського для того, щоб поговорити про двосторонні відносини, однак це має бути тільки коли закінчиться війна та території повернуться в склад України, заявив президент України (1991-1994) Леонід Кравчук.

Напередодні Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

«Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, керівництво України має зустрічатися з керівниками «республік», а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – відповів Путін.