У Twitter почався флешмоб через верифікацію акаунту «МЗС Росії в Криму»

Акаунт було верифіковано давно, але флешмоб розпочався зараз та привернув до цього увагу

Соціальна мережа Twitter верифікувала так зване відділення Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Сімферополі. Біля назви облікового запису з’явилася синя «пташка», що означає, що акаунт справжній та верифікований.

В описі цього акаунту вказано, що це «офіційний твіттер-акаунт представництва МЗС Росії у місті Сімферополь», – такі представництва відомство має у різних російських містах.

Зазвичай такий знак додається до сторінок офіційних установ або знаменитостей. Спершу на верифікацію акаунту звернули увагу користувачі соцмережі.

Twitter gave a verified blue check mark to the Russian invaders of Ukraine. Putin's occupation regime in Ukrainian Crimea has "official" prestige. @verified enables war crimes and crimes against humanity by giving its seal of approval. pic.twitter.com/gU14iTKNPx — Michael MacKay (@mhmck) February 7, 2021

Згодом інформацію підтвердила перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.

«На додаток до двох наших попередніх дзвінків, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС РФ у Криму галочку перевірки, в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим є українським», – написала вона.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called MFA in #Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2021

Після цього у Twitter запустили флешмоб із хештегом #TwitterSupportsTerrorism та #CrimeaIsUkraine. Користувачі пишуть про цю ситуацію, прикріпляючи скріншот зі сторінки акаунту так званого представництва МЗС Росії, та виступають проти верифікації.

Сподіваюсь твітер дав ту галочку автоматично і скоро це буде виправлено.

Хоча може це як Ґуґл, який на рос картах показує Крим російським.#TwitterSupportsTerorrism — fushika (@LFushika) February 8, 2021

Також зазначають, що цей акаунт було верифіковано вже давно, просто флешмоб розпочався, а гештег опинився в трендах саме 7 лютого, коли до цього привернули увагу.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою так званий референдум про статус півострова. Під час референдуму на півострові перебули російські військові та спецпризначенці без розпізнавальних ознак. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» - таким чином Росія окупувала український півострів. Світова спільнота не визнає окупацію Криму.