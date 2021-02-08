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    У Twitter почався флешмоб через верифікацію акаунту «МЗС Росії в Криму»

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    На верифікацію акаунту звернули увагу користувачі соцмережі і запустили флешмоб&nbsp; - У Twitter почався флешмоб через верифікацію акаунту «МЗС Росії в Криму»
    На верифікацію акаунту звернули увагу користувачі соцмережі і запустили флешмоб 

    Акаунт було верифіковано давно, але флешмоб розпочався зараз та привернув до цього увагу

    Соціальна мережа Twitter верифікувала так зване відділення Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Сімферополі. Біля назви облікового запису з’явилася синя «пташка», що означає, що акаунт справжній та верифікований.

    В описі цього акаунту вказано, що це «офіційний твіттер-акаунт представництва МЗС Росії у місті Сімферополь», – такі представництва відомство має у різних російських містах. 

    Зазвичай такий знак додається до сторінок офіційних установ або знаменитостей. Спершу на верифікацію акаунту звернули увагу користувачі соцмережі.

    Згодом інформацію підтвердила перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.

    «На додаток до двох наших попередніх дзвінків, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС РФ у Криму галочку перевірки, в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим є українським», – написала вона.

    Після цього у Twitter запустили флешмоб із хештегом #TwitterSupportsTerrorism та #CrimeaIsUkraine. Користувачі пишуть про цю ситуацію, прикріпляючи скріншот зі сторінки акаунту так званого представництва МЗС Росії, та виступають проти верифікації.

    Також зазначають, що цей акаунт було верифіковано вже давно, просто флешмоб розпочався, а гештег опинився в трендах саме 7 лютого, коли до цього привернули увагу.

    16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою так званий референдум про статус півострова. Під час референдуму на півострові перебули російські військові та спецпризначенці без розпізнавальних ознак. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» - таким чином Росія окупувала український півострів. Світова спільнота не визнає окупацію Криму.

     

    Теги: МЗС Крим Росія окупанти анексія Путін референдум Сімферополь окуповані території Twitter соціальні мережі
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