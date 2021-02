У Twitter почався флешмоб через верифікацію акаунту «МЗС Росії в Криму»

Соціальна мережа Twitter верифікувала так зване відділення Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Сімферополі. Біля назви облікового запису з’явилася синя «пташка», що означає, що акаунт справжній та верифікований.

В описі цього акаунту вказано, що це «офіційний твіттер-акаунт представництва МЗС Росії у місті Сімферополь», – такі представництва відомство має у різних російських містах.

Зазвичай такий знак додається до сторінок офіційних установ або знаменитостей. Спершу на верифікацію акаунту звернули увагу користувачі соцмережі.

Twitter gave a verified blue check mark to the Russian invaders of Ukraine. Putin's occupation regime in Ukrainian Crimea has "official" prestige. @verified enables war crimes and crimes against humanity by giving its seal of approval. pic.twitter.com/gU14iTKNPx

Згодом інформацію підтвердила перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.

«На додаток до двох наших попередніх дзвінків, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС РФ у Криму галочку перевірки, в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим є українським», – написала вона.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called MFA in #Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV