Білорусь погодилася купувати російську нафту за світовими цінами



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Мінськ вестиме переговори щодо поставок нафти з абсолютно всіма суб’єктами російського нафтового ринку

Перший віце-прем’єр Білорусі Дмитро Крутий заявив, що нафтопереробні підприємства країни купуватимуть російську нафту за світовими цінами.

Про це повідомляє БелТа.

«Якщо говорити про домовленості щодо нафти, нафтового ринку, то російська сторона погодилася, що білоруські НПЗ купуватимуть нафту за домовленістю з російськими нафтовими компаніями за цінами, які встановлюються на світовому ринку», – сказав Крутий.

За його словами, Мінськ вестиме переговори щодо поставок нафти з абсолютно всіма суб’єктами російського нафтового ринку, а не тільки з великими компаніями.

«Ми просто за багато років звикли, що нафту у Білорусь постачає в основному велика п’ятірка -»Роснефть»,»Лукойл»,»Татнефть» й інші компанії. З ними теж переговори триватимуть. Але при цьому і концерн «Белнефтехим», і наші НПЗ продовжать роботу з усіма суб’єктами російського нафтового ринку. Буквально на наступному тижні такі переговори вже розпочнемо», – пообіцяв Крутий.

Нагадаємо, Росія та Білорусь не можуть домовитися про новий контракт на поставку нафти. У зв’язку з цим у січні Білорусь отримала першу партію нафти з Норвегії.

Як повідомлялося, президенти Білорусі Олександр Лукашенко та Росії Володимир Путін не змогли домовитися на переговорах в Сочі 7 лютого про знижку для Мінська на російську нафту. Заступник голови адміністрації Путіна зазначив, що ціна на нафту для Білорусі буде ринковою.