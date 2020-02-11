Україна та Білорусь думають, що хочуть разом провести Олімпіаду
Мова йде про 2030 чи 2032 роки
У вівторок, 11 лютого, українське чиновництво на чолі з головою уряду Олексієм Гончаруком звітувало про підготовку держави та її спортсменів до літньої Олімпіади та Паралімпійських ігор в Токіо.
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Після того, як суспільство запевнили, що підготовка йде на високому рівні – олімпійські та паралімпійські ліцензії здобуваються, гроші на підготовку й представницьку витрати виділяються, учасники заходу перейшли до пункту «різне».
А там було цікаве питання від журналістів. Прем’єра запитали, що він думає з приводу ідеї президента Білорусі Лукашенка щодо спільного проведення зимової Олімпіади.
Урядовец відповів дуже дипломатично: «Це питання вимагає глибокого вивчення і Кабмін на сьогодні вже працює над концептом, щоб запропонувати його партнерам».
Далі слово взяв профільний міністр – пан Бородянський, який запропонував у нетрях НОК (національного олімпійського комітету) створити робочу групу, яка б дослідила доречність такого проекту.
Нагадаємо, ще влітку президента Зеленський поставив перед тодішнім міністром спорту Ждановим та головою НОК Бубкою завдання створити умови, щоб за 3-4 роки Україна могла б претендувати на проведення Олімпіади. З того часу Жданов позбувся роботи, його міністерство було ліквідовано, а завдання президента, схоже ніхто не переймався.
Восени тема Олімпіади була піднята на зустрічі Лукашенка та Зеленського в Житомирі.
Зазначимо, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році.
Джерело: Главком СПОРТ