Україна та Білорусь думають, що хочуть разом провести Олімпіаду



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Боротьба триває (с) прес-служба Уряду

Мова йде про 2030 чи 2032 роки

У вівторок, 11 лютого, українське чиновництво на чолі з головою уряду Олексієм Гончаруком звітувало про підготовку держави та її спортсменів до літньої Олімпіади та Паралімпійських ігор в Токіо.

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Після того, як суспільство запевнили, що підготовка йде на високому рівні – олімпійські та паралімпійські ліцензії здобуваються, гроші на підготовку й представницьку витрати виділяються, учасники заходу перейшли до пункту «різне».

А там було цікаве питання від журналістів. Прем’єра запитали, що він думає з приводу ідеї президента Білорусі Лукашенка щодо спільного проведення зимової Олімпіади.

Урядовец відповів дуже дипломатично: «Це питання вимагає глибокого вивчення і Кабмін на сьогодні вже працює над концептом, щоб запропонувати його партнерам».

Далі слово взяв профільний міністр – пан Бородянський, який запропонував у нетрях НОК (національного олімпійського комітету) створити робочу групу, яка б дослідила доречність такого проекту.

Нагадаємо, ще влітку президента Зеленський поставив перед тодішнім міністром спорту Ждановим та головою НОК Бубкою завдання створити умови, щоб за 3-4 роки Україна могла б претендувати на проведення Олімпіади. З того часу Жданов позбувся роботи, його міністерство було ліквідовано, а завдання президента, схоже ніхто не переймався.

Восени тема Олімпіади була піднята на зустрічі Лукашенка та Зеленського в Житомирі.

Зазначимо, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році.

Джерело: Главком СПОРТ