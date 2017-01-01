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    Росія не становить загрози для НАТО і союзників - глава представництва

    Голова представництва НАТО в Україні зазначив, що Альянс не шукає конфронтації з Росією
    Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не бачить загрози з боку Росії для своїх союзників, тому що будь-яка атака буде відбита. Про це глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков сказав в інтерв'ю «Українським Новинам». «Ми посилили свою присутність в східному регіоні НАТО, включаючи багатонаціональні
    • Сьогодні, 07:18
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    Прапор НАТО
    Прапор НАТО

    Голова представництва НАТО в Україні зазначив, що Альянс не шукає конфронтації з Росією

    Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не бачить загрози з боку Росії для своїх союзників, тому що будь-яка атака буде відбита.

    Про це глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков сказав в інтерв'ю «Українським Новинам».

    «Ми посилили свою присутність в східному регіоні НАТО, включаючи багатонаціональні бойові групи, які були розгорнуті в кожній з країн Балтії. І ця присутність є сигналом, що Альянс єдиний і буде захищати своїх союзників», - сказав Винників, відповідаючи на питання, чи можливо, що російсько-білоруські навчання «Захід-2017» насправді проводилися як тренування захоплять ня країн Балтії.

    «Будь-яка атака проти будь-якої країни Балтії або будь-якого іншого союзника буде відбита. Для нас це питання стримування. Але зараз ми не бачимо ніякої загрози для наших союзників», - додав він.

    Щодо самих навчань Вінніков сказав, що союзники під час засідання Ради «Росія – НАТО» озвучили своє невдоволення тим, що масштаб і географічне охоплення навчань було значно більшими, ніж ті, які озвучувала Росія.

    «За нашою оцінкою, у навчаннях «Захід-2017» брали участь десятки тисяч російських військових, що значно перевищує той ліміт, який визначений віденським документом. Росія могла б використовувати цей документ для встановлення більшої довіри до себе, запросивши міжнародних спостерігачів. Але Росія вирішила цього не робити», - заявив Вінніков.

    При цьому голова представництва НАТО зазначив, що Альянс не шукає конфронтації з Росією.

    «Але ми збільшили свої оборонні можливості для стримування в східній частині нашого альянсу: у трьох країнах Балтії й Польщі. І це найбільше збільшення сил із часів холодної війни. Але ми не шукаємо нової холодної війни, ми шукаємо миру, і водночас не можемо закривати очі на те, що Росія порушує правила», - підкреслив Вінніков.

    Нагадаємо, глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко у четвер розповів, коли Україна отримає летальну зброю від Заходу.

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