Росія почне друкувати венесуельські болівари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Венесуела переживає гіперінфляцію

Загальна номінальна вартість грошей, які надрукує Росія, складе близько 143 мільйонів доларів

Російський «Гознак» (підприємство «Держснак») підписав угоду з центральним банком Венесуели, в межах якої буде друкувати венесуельські болівари.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загалом Росія має надрукувати 300 мільйонів банкнот боліварів. Номінали банкнот складуть від 10 тисяч болівар до 50 тисяч болівар. Загальна номінальна вартість грошей, які надрукує Росія, складе близько 143 мільйонів доларів.

За свої послуги російський державний «Гознак» отримає близько 6,8 мільйона доларів. Раніше Венесуела друкувала свої банкноти на фабриках британської компанії De La Rue, однак не розрахувалася за ці послуги вчасно. Через це De La Rue примусово стягнула з Венесуели 23 мільйони доларів.

Наразі Венесуела переживає гіперінфляцію. За офіційними даними місцевої статистичної служби, рівень інфляції у країні у вересні 2019 року склав 50100% за рік. Нагадаємо, що у травні 2019 року у Венесуелі вперше офіційно опублікували дані про інфляцію. Тоді цей показник складав 130,06 тисячі відсотків за рік.

Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу. Гіперінфляція, девальвація національної валюти, дефіцит товарів першої необхідності, брак ліків призвели до того, що громадяни цієї держави масово залишають країну.