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    Росія погрожує Польщі через викриття шпигунів у варшавському посольстві

    Речник Путіна погрожує Польщі, яка викрила майже півсотні російських шпигунів у посольстві в Варшаві - але не каже, якою саме буде відповідь Кремля на депортацію "дипломатів" - Росія погрожує Польщі через викриття шпигунів у варшавському посольстві
    Речник Путіна погрожує Польщі, яка викрила майже півсотні російських шпигунів у посольстві в Варшаві - але не каже, якою саме буде відповідь Кремля на депортацію "дипломатів"
    фото: РІА "Новості"

    Російська влада пообіцяла відповісти Польщі на депортацію «дипломатів» із посольства Росії у Варшаві

    Кремль ще не отримав офіційну інформацію про майбутню депортацію 45 російських дипломатів-шпигунів з території Польщі. Про це пише видання «Інтерфакс».

    Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що інформацію про це в Кремлі мають, але поки що лише «бачили повідомлення ЗМІ про це».

    Пєсков, коментуючи можливу офіційну реакцію Росії та такий крок польської влади, заявив: «Якщо ці повідомлення відповідають дійсності, то це продовження вільного падіння, як-то кажуть, за всіма напрямками наших відносин».

    Тож, пообіцяв речник Путіна, без відповіді такі дії Польщі не залишаться. Якою ж саме буде відповідь Росії, прессекретар президента не уточнив.

    Раніше про можливу відповідь російської сторони на викриття і висилку з Польщі дипломатів-шпигунів заявляла речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона також не уточнила, про який саме формат відповіді йдеться, зазначивши тільки, «реакція буде відповідною», натякаючи на можливе оголошення персонами нон-грата частини працівників посольства Польщі у Москві.

    Нагадаємо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрило 45 російських шпигунів, які працюють на відповідні спецслужби країни-агресора, прикриваючись дипломатичним статусом у посольстві Росії в Варшаві.

    Польська спецслужба передала список із 45 осіб до міністерства закордонних справ Польщі і рекомендувала оголосити усіх їх персонами нон-грата, депортувавши в Росію.

    Додамо, що 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

    Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина.

    Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія погрожує Польщі через викриття шпигунів у варшавському посольстві