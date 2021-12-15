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    Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата

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    Рішення МЗС Німеччини спровоковане вироком суду щодо вбивства&nbsp;громадянина Грузії чеченського походження&nbsp;Зелімхана Хангошвілі&nbsp;23 серпня 2019 року - Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата
    Рішення МЗС Німеччини спровоковане вироком суду щодо вбивства громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі 23 серпня 2019 року
    фото: ЕРА

    Глава МЗС Німеччини спрогнозувала, що діалог між Берліном та Москвою серйозно ускладниться

    МЗС Німеччини викликало посла Росії Сергія Нечаєва та оголосило двох співробітників посольства РФ персонами нон грата. Про це сказала голова німецького зовнішньополітичного відомства Анналена Бербок, інформують росЗМІ.

    За її словами, таке рішення ухвалено у зв'язку з ухваленням вироку у справі про вбивство в Берліні.

    Бербок заявила, що «вбивство на державне замовлення, як його визначив суд», є «серйозним порушенням німецького права і суверенітету ФРН».

    «Ми щойно викликали на розмову посла Росії. Послу повідомили, що два представники дипломатичного персоналу російського посольства оголошуються небажаними персонами», –сказала міністр і спрогнозувала, що діалог між Берліном та Москвою «серйозно ускладниться».

    Напередодні в середу стало відомо, що суд у Берліні засудив до довічного терміну росіянина у справі вбивства громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Суд погодився з доводами прокуратури, що вбивство було «давно спланованим» на замовлення за дорученням структур РФ.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що вбивця чеченського командира у Берліні виявився агентом ФСБ.

    Нагадаємо, українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці чеченського командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні. Під ім’ям Вадима Соколова приховувався росіянин Вадим Красіков.

    Зелімхан Хангошвілі був застрелений у Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинувачують 55-річного росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє імʼя Соколова — Вадим Миколайович Красіков, і він може бути причетний до замовного вбивства, скоєного в Москві у 2013 році. Імовірно, Красіков мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

    Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі. Розвідка США також вказує на причетність Кремля. Росія свою причетність традиційно заперечує.

    У грудні 2019 року на перемовинах країн «нормандського формату» президент Росії Путін назвав вбитого у Берліні грузина «організатором вибухів у московському метро» і пригрозив Німеччині теж вислати дипломатів.

    Теги: Росія Німеччина міністр вбивство дипломатичний конфлікт персона нон грата Зелімхан Хангошвілі Анналена Бербок
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    Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата