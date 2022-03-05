Літак Путіна евакуює зі США 12 дипломатів із родинами

Урядовим бортом повертаються дипломати, яких уряд США оголосив персонами нон-ґрата

Російський дипломатичний літак ІЛ-96, який зранку 5 березня вилетів із Санкт-Петербурга до Вашингтона, евакуює зі США дипломатів з родинами. Про це «Радіо Свобода» повідомили в МЗС та підтвердили джерела у правоохоронних органах. Також інформацію про вивезення дипломатів, оголошених «персонами нон-ґрата», підтвердили у російському МЗС.

Сьогодні, 5 березня, о 8:41 за київським часом борт вилетів у напрямку Вашингтона.

Як повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, за попередньою інформацією, цей літак забирає 12 дипломатів із родинами.

За її словами, «стоянка в Нью-Йорку – не більше ніж 2 години, тому літак летить у Вашингтон, потім забирає дипломатів із Нью-Йорка – і назад, до Москви».

Джерела «Схем» у правоохоронних органах також підтвердили інформацію про те, що мета рейсу – вивезення дипломатів.

У свою чергу, представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що цим урядовим бортом «повертаються дипломати, яких уряд США оголосив персонами нон-ґрата».

Також у російських ЗМІ, цитуючи Захарову, пишуть, що цей літак «спеціального льотного загону «Росія» використовують високопоставлені російські чиновники і журналісти кремлівського пулу».

Через те, що ЄС закрив повітряний простір для російських літаків, ІЛ-96 змушений облітати країни Євросоюзу. Про це також свідчать дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar.

У російських ЗМІ також повідомлялося, що у 2017 році саме цей літак ІЛ-96 доставив до Росії дипломатів, які потрапили під американські санкції, а також членів їхніх сімей.

Раніше повідомлялося, що влада США закрила повітряний простір країни для російських літаків.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен переконаний, що Україна здатна перемогти у війні, яка пішла не за планом Путіна.

«Якщо Москва має намір спробувати якось повалити уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це, – заявив Блінкен.