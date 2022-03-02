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    Ексглава МЗС Росії Козирєв закликав дипломатів піти у відставку через війну в Україні

    Козирєв нагадав колегам, що вони&nbsp;не дешеві пропагандисти, а дипломати - Ексглава МЗС Росії Козирєв закликав дипломатів піти у відставку через війну в Україні
    Козирєв нагадав колегам, що вони не дешеві пропагандисти, а дипломати

    Дипломат: «Коли я працював у МЗС, я пишався своїми колегами. Зараз просто не можна підтримувати криваву братовбивчу війну в Україні»

    Колишній міністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв закликав російських дипломатів піти у відставку на знак протесту проти розв'язаної Путіним війни в Україні. Про це він заявив у Твіттері.

    sztr

    «Я закликаю російських дипломатів піти у відставку на знак протесту. Шановні дипломати Росії, ви професіонали, а не дешеві пропагандисти. Коли я працював у МЗС, я пишався своїми колегами. Зараз просто не можна підтримувати криваву братовбивчу війну в Україні», - написав Козирєв.

    2 березня – сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого. Сьогодні попередньо заплановано другий раунд переговорів української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю, але чи справді вони відбудуться невідомо.

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    Теги: Росія війна Путін Україна #stoprussia
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    Ексглава МЗС Росії Козирєв закликав дипломатів піти у відставку через війну в Україні