Ексглава МЗС Росії Козирєв закликав дипломатів піти у відставку через війну в Україні

Дипломат: «Коли я працював у МЗС, я пишався своїми колегами. Зараз просто не можна підтримувати криваву братовбивчу війну в Україні»

Колишній міністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв закликав російських дипломатів піти у відставку на знак протесту проти розв'язаної Путіним війни в Україні. Про це він заявив у Твіттері.

«Я закликаю російських дипломатів піти у відставку на знак протесту. Шановні дипломати Росії, ви професіонали, а не дешеві пропагандисти. Коли я працював у МЗС, я пишався своїми колегами. Зараз просто не можна підтримувати криваву братовбивчу війну в Україні», - написав Козирєв.

2 березня – сьома доба повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого. Сьогодні попередньо заплановано другий раунд переговорів української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю, але чи справді вони відбудуться невідомо.