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    Росія розігрує «релігійну карту» для втручання у виборчий процес в Україні − Грицак

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    <span>Очільник СБУ Василь Грицак</span> - Росія розігрує «релігійну карту» для втручання у виборчий процес в Україні − Грицак
    Очільник СБУ Василь Грицак

    Очільник СБУ запевнив, що спільно правоохоронні органи України зроблять все, щоб вибори в Україні відбулися

    Російська Федерація використовує релігійну тематику для дестабілізації ситуації в Україні та втручання у виборчий процес, заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    У понеділок під час координаційної наради керівників правоохоронних органів, Грицак наголосив, що втручання в проведення виборів в Україні буде. «Ключове - максимальна дестабілізація оперативної обстановки аж до скоєння тяжких злочинів», - сказав він.

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    Глава СБУ запевнив, що спільно правоохоронні органи України зроблять все, щоб вибори в Україні відбулися.

    Розповідаючи про те, від кого силові структури України очікують втручання, глава СБУ відповів: «З боку Російської Федерації. Останнім часом фіксуємо, як розігрується «релігійна карта», щоб дестабілізувати ситуацію».

    Грицак наголосив, що Українська православна церква (Московського патріархату) безпосередньо не задіяна в цьому процесі.

    «Немає підстав говорити, що задіяні представники цієї церкви ... Ставиться завдання (від кураторів з РФ, − ред.) ... залякати представників УПЦ (МП), щоб їхня реакція була найбільш природною», - розповів глава СБУ.

    Напередодні Грицак заявив, що напади на культові споруди в Україні організовано з території окупованого Донбасу, плани із дестабілізації ситуації на релігійному грунті узгоджуються з ФСБ Російської Федерації

     

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