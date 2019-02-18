Росія розігрує «релігійну карту» для втручання у виборчий процес в Україні − Грицак



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Очільник СБУ Василь Грицак

Очільник СБУ запевнив, що спільно правоохоронні органи України зроблять все, щоб вибори в Україні відбулися

Російська Федерація використовує релігійну тематику для дестабілізації ситуації в Україні та втручання у виборчий процес, заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У понеділок під час координаційної наради керівників правоохоронних органів, Грицак наголосив, що втручання в проведення виборів в Україні буде. «Ключове - максимальна дестабілізація оперативної обстановки аж до скоєння тяжких злочинів», - сказав він.

Глава СБУ запевнив, що спільно правоохоронні органи України зроблять все, щоб вибори в Україні відбулися.

Розповідаючи про те, від кого силові структури України очікують втручання, глава СБУ відповів: «З боку Російської Федерації. Останнім часом фіксуємо, як розігрується «релігійна карта», щоб дестабілізувати ситуацію».

Грицак наголосив, що Українська православна церква (Московського патріархату) безпосередньо не задіяна в цьому процесі.

«Немає підстав говорити, що задіяні представники цієї церкви ... Ставиться завдання (від кураторів з РФ, − ред.) ... залякати представників УПЦ (МП), щоб їхня реакція була найбільш природною», - розповів глава СБУ.

Напередодні Грицак заявив, що напади на культові споруди в Україні організовано з території окупованого Донбасу, плани із дестабілізації ситуації на релігійному грунті узгоджуються з ФСБ Російської Федерації