Росія розігрує «релігійну карту» для втручання у виборчий процес в Україні − Грицак
-
Розсилка
Очільник СБУ запевнив, що спільно правоохоронні органи України зроблять все, щоб вибори в Україні відбулися
Російська Федерація використовує релігійну тематику для дестабілізації ситуації в Україні та втручання у виборчий процес, заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
У понеділок під час координаційної наради керівників правоохоронних органів, Грицак наголосив, що втручання в проведення виборів в Україні буде. «Ключове - максимальна дестабілізація оперативної обстановки аж до скоєння тяжких злочинів», - сказав він.
Глава СБУ запевнив, що спільно правоохоронні органи України зроблять все, щоб вибори в Україні відбулися.
Розповідаючи про те, від кого силові структури України очікують втручання, глава СБУ відповів: «З боку Російської Федерації. Останнім часом фіксуємо, як розігрується «релігійна карта», щоб дестабілізувати ситуацію».
Грицак наголосив, що Українська православна церква (Московського патріархату) безпосередньо не задіяна в цьому процесі.
«Немає підстав говорити, що задіяні представники цієї церкви ... Ставиться завдання (від кураторів з РФ, − ред.) ... залякати представників УПЦ (МП), щоб їхня реакція була найбільш природною», - розповів глава СБУ.
Напередодні Грицак заявив, що напади на культові споруди в Україні організовано з території окупованого Донбасу, плани із дестабілізації ситуації на релігійному грунті узгоджуються з ФСБ Російської Федерації