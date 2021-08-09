Росія розпочала навчання в анексованому Криму

Такі ж навчання будуть розгорнуті і на території самопроголошених Абхазії та Південної Осетії

Росія з 9 серпня по 15 вересня проведе масштабні військові навчання в окупованому Криму. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Військові навчання відбудуться із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії на півдні країни. Такі ж навчання будуть розгорнуті і на території самопроголошених Абхазії та Південної Осетії.

В рамках навчань мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів ЮВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.

Крім того, в єдиному тактичному задумі будуть працювати сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включаючи кораблі ЧФ і КФЛ.

Навчання пройдуть також із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення.

Додамо, що «лідер» Білорусі пригрозив розмістити російські бази у Білорусі, якщо цього потребуватиме безпека союзної держави з Росією.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Путін після зустрічі з Олександром Лукашенком «розкритикував рівень інтеграції Росії та Білорусі».

Раніше йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися, що ціна на газ для Білорусі на наступний рік не буде підвищена і залишиться на рівні 2021 року.

Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

Як повідомлялося, Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.