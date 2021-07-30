Лукашенко готовий розмістити у Білорусі «усі Збройні сили РФ»

Цивілізовані країни стурбовані через військові навчання в Білорусі, до яких долучилася Росія

21 липня Росія відправила перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання

«Лідер» Білорусі пригрозив розмістити російські бази у Білорусі, якщо цього потребуватиме безпека союзної держави з Росією. Про це пише БЕЛТА.

Він помітив, що західні країни стурбовані через майбутні навчання «Захід-2021», де тренуватимуться білоруські та російські військові.

Лукашенко підкреслив, що він з Путіним «ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювали» через начебто відсутність необхідності за наявності сучасних видів озброєння. Але він припускає, що таке розміщення цілком можливе.

«Якщо треба для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі та Росії розмістити тут усі збройні сили зі всіма видами озброєння – вони будуть тут розміщені негайно. Зараз у цьому немає ніякої необхідності, у нас достатньо міцні, згуртовані, компактні Збройні Сили. Не враховуючи «територіалів», ми можемо у потрібний момент 500 тисяч людей поставити під зброю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди введуть усі Збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо треба, ми думати не будемо», – повідомив Лукашенко.

Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні.

На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вважає, що ці осінні навчання збройних сил Росії та Білорусі становлять потенційну загрозу на тлі стягування Росією своїх військ до кордонів з Україною.

Додамо, що нещодавно Володимир Путін після зустрічі з Олександром Лукашенком «розкритикував рівень інтеграції Росії та Білорусі».

Раніше йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися, що ціна на газ для Білорусі на наступний рік не буде підвищена і залишиться на рівні 2021 року.

Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

Як повідомлялося, Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.

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