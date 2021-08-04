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    США проводять наймасштабніші військові навчання з часів холодної війни

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    У навчаннях беруть участь 36 кораблів, підводні човни, а також команди корпусу морської піхоти - США проводять наймасштабніші військові навчання з часів холодної війни
    У навчаннях беруть участь 36 кораблів, підводні човни, а також команди корпусу морської піхоти
    Фото: USNavy

    Навчання продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості США

    Військово-морські сили США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни під назвою Large Scale Exercise 2021. Вони проходять з 3 по 16 серпня. Про це повідомляється на сайті ВМС США.

    У навчаннях беруть участь 36 кораблів, в тому числі авіаносець USS Mount Whitney, і підводні човни, а також команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти.

    «LSE 2021 – це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час холодної війни. Ці навчання одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості США», – йдеться в заяві.

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    До слова, українські водолази прибули на військові навчання до Румунії.

    Нагадаємо, ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі.

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    Теги: США НАТО військові навчання військові корабель авіаносець ВМС флот
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    США проводять наймасштабніші військові навчання з часів холодної війни