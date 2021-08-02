Військові навчання на Чорному морі. Україна та Грузія об'єднали сили (фото)

Всі елементи навчань були відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО

Моряки відпрацьовували прийоми тактичного маневрування

Днями українські моряки разом з грузинськими колегами з Берегової охорони і Департаменту прикордонної поліції Грузії провели навчання типу Passex. Про це йдеться на сторінці ВМС ЗС України в Facebook.

Метою навчань є підтримання безпеки в Чорному морі та поліпшення сумісності екіпажів кораблів ВМС України і грузинських військових моряків для спільного виконання морських завдань у складі багатонаціональних тактичних груп.

Моряки відпрацьовували навички тактичного маневрування та тренувалися рятувати людину, яка опинилася за бортом.

Крім того відпрацьовувалися навички з передачі вантажів і буксирування.

«Всі елементи навчань були сплановано і відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО», – підкреслюється в повідомленні.

Додамо, що водолазний підрозділ Військово-морських сил ЗСУ прибув до Румунії для участі у багатонаціональних протимінних навчаннях «Дайв-2021».

Нагадаємо, ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі.

До слова, у Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи. Із 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста. Чоловіки та жінки будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.

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