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    Військові навчання на Чорному морі. Україна та Грузія об'єднали сили (фото)

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    Всі елементи навчань були відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО - Військові навчання на Чорному морі. Україна та Грузія об'єднали сили (фото)
    Всі елементи навчань були відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО
    Фото: ВМС ЗС України/Facebook

    Моряки відпрацьовували прийоми тактичного маневрування

    Днями українські моряки разом з грузинськими колегами з Берегової охорони і Департаменту прикордонної поліції Грузії провели навчання типу Passex. Про це йдеться на сторінці ВМС ЗС України в Facebook.

    Метою навчань є підтримання безпеки в Чорному морі та поліпшення сумісності екіпажів кораблів ВМС України і грузинських військових моряків для спільного виконання морських завдань у складі багатонаціональних тактичних груп.

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    Військові навчання на Чорному морі. Україна та Грузія об'єднали сили (фото)
    Військові навчання на Чорному морі. Україна та Грузія об'єднали сили (фото)
    Військові навчання на Чорному морі. Україна та Грузія об'єднали сили (фото)
    Військові навчання на Чорному морі. Україна та Грузія об'єднали сили (фото)

    Моряки відпрацьовували навички тактичного маневрування та тренувалися рятувати людину, яка опинилася за бортом.

    Крім того відпрацьовувалися навички з передачі вантажів і буксирування.

    «Всі елементи навчань були сплановано і відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО», підкреслюється в повідомленні.

    Додамо, що водолазний підрозділ Військово-морських сил ЗСУ прибув до Румунії для участі у багатонаціональних протимінних навчаннях «Дайв-2021».

    Нагадаємо, ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі.

    До слова, у Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи. Із 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста. Чоловіки та жінки будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.

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    Теги: військові навчання Грузія Україна
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    Військові навчання на Чорному морі. Україна та Грузія об'єднали сили (фото)