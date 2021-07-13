Путін і Лукашенко домовилися про кредити і ціну на газ для Білорусі

Путін і Лукашенко домовилися про виділення Білорусі кредиту у зв'язку з податковим маневром в Росії

Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад п'яти годин

Президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися, що ціна на газ для Білорусі на наступний рік не буде підвищена і залишиться на рівні 2021 року. Крім того, Москва виділить Мінську кредит в якості компенсації податкового маневру Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

«Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі в 2022 році не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року», – заявив Пєсков.

За його словами, переговори Путіна і Лукашенка тривали понад п'яти годин. Лідери підбили підсумки обговорень, що мали місце в російсько-білоруських комісіях високого рівня і виробили програму дій у ряді сфер, включаючи податки, митницю, енергетику.

Крім того, Путін і Лукашенко домовилися про виділення Білорусі кредиту у зв'язку з податковим маневром в Росії.

«Домовилися про обсяги кредитної підтримки у зв'язку з податковим маневром в Росії», – додав Пєсков.

Зазначимо, так званий «податковий маневр» передбачає поступове зниження експортного мита на нафту і підвищення податку на видобуток корисних копалин. Вітчизняним виробникам збитки від податкового маневру російська влада компенсує. В результаті для Білорусі зросте ціна імпортованої з Росії нафти до світового рівня, що зробить невигідним для Мінська реекспорт нафтопродуктів.

Влада Білорусі оцінила збитки від податкового маневру Росії на найближчі три роки в 11 млрд доларів.

Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

Раніше Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.