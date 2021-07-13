Путін і Лукашенко домовилися про кредити і ціну на газ для Білорусі
Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад п'яти годин
«Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі в 2022 році не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року», – заявив Пєсков.
За його словами, переговори Путіна і Лукашенка тривали понад п'яти годин. Лідери підбили підсумки обговорень, що мали місце в російсько-білоруських комісіях високого рівня і виробили програму дій у ряді сфер, включаючи податки, митницю, енергетику.
Крім того, Путін і Лукашенко домовилися про виділення Білорусі кредиту у зв'язку з податковим маневром в Росії.
«Домовилися про обсяги кредитної підтримки у зв'язку з податковим маневром в Росії», – додав Пєсков.
Зазначимо, так званий «податковий маневр» передбачає поступове зниження експортного мита на нафту і підвищення податку на видобуток корисних копалин. Вітчизняним виробникам збитки від податкового маневру російська влада компенсує. В результаті для Білорусі зросте ціна імпортованої з Росії нафти до світового рівня, що зробить невигідним для Мінська реекспорт нафтопродуктів.
Влада Білорусі оцінила збитки від податкового маневру Росії на найближчі три роки в 11 млрд доларів.
Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.
Раніше Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.
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