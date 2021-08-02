Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)

Зведений водолазний підрозділ на борту пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко» прибув до бази Морських Сил Румунії Констанца

Навчання складатимуться з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря

Водолазний підрозділ Військово-морських сил ЗСУ прибув до Румунії для участі у багатонаціональних протимінних навчаннях «Дайв-2021». Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що зведений водолазний підрозділ на борту пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко» прибув до бази Морських Сил Румунії Констанца.

Водолази братимуть участь у багатонаціональному протимінному навчанні, яке розпочинається 2 серпня, за участі представників України, США, Болгарії, Румунії та Грузії.

Навчання складатимуться з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря, у водах Румунії.

Нагадаємо, ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі.

До слова, у Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи. Із 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста. Чоловіки та жінки будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.