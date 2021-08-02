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    Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)

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    Зведений водолазний підрозділ на&nbsp;борту пошуково-рятувального судна &laquo;Олександр Охрименко&raquo; прибув до&nbsp;бази Морських Сил Румунії Констанца - Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)
    Зведений водолазний підрозділ на борту пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко» прибув до бази Морських Сил Румунії Констанца
    Фото: mil.gov.ua

    Навчання складатимуться з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря

    Водолазний підрозділ Військово-морських сил ЗСУ прибув до Румунії для участі у багатонаціональних протимінних навчаннях «Дайв-2021». Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

    Зазначається, що зведений водолазний підрозділ на борту пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко» прибув до бази Морських Сил Румунії Констанца.

    Водолази братимуть участь у багатонаціональному протимінному навчанні, яке розпочинається 2 серпня, за участі представників України, США, Болгарії, Румунії та Грузії.

    Навчання складатимуться з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря, у водах Румунії.

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    Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)
    Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)
    Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)
    Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)
    Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)

    Нагадаємо, ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі.

    До слова, у Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи. Із 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста. Чоловіки та жінки будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.

    Теги: Чорне море Румунія військові навчання військові Україна ВМС флот
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    Українські водолази прибули на військові навчання до Румунії (фото)