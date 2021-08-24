Росія «привітала» з Днем незалежності: готує нову ескалацію

Окупанти продовжують нарощувати свою військову присутність на території Криму

Донині російські десантні війська на півострові були представлени десантно-штурмовим батальоном, що змінювався за принципом ротації

Російська Федерація до 1 грудня цього року планує створити в окупованому Криму новий десантно-штурмовий підрозділ збройних сил. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначив командувач російських повітряно-десантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков, нова військова частина увійде до складу 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії (м. Новоросійськ).

«Указ президента РФ про формування полку підписаний, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї, полк в Криму буде сформований до грудня поточного року», – повідомив він.

Як повідомляє російське інтернет-видання Interfax, полк буде розміщено у місті Феодосія, де наразі будується військове містечко. Першу чергу об'єктів містечка планують здати наприкінці поточного року.

Нагадаємо, нещодавно Так званий Мировий суд окупованого міста Білогорськ , що у Криму, виніс вирок настоятелю українського храму.

До речі, У Росії відбулася церемонія закладання нових бойових кораблів, які планують збудувати у найближчі роки. Зокрема, східні сусіди будуватимуть два корвети, два дизельних та два атомних підводних човни.

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