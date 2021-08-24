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    Росія «привітала» з Днем незалежності: готує нову ескалацію

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    Окупанти продовжують нарощувати свою військову присутність на території Криму - Росія «привітала» з Днем незалежності: готує нову ескалацію
    Окупанти продовжують нарощувати свою військову присутність на території Криму
    Фото: РБК-Україна

    Донині російські десантні війська на півострові були представлени десантно-штурмовим батальоном, що змінювався за принципом ротації

    Російська Федерація до 1 грудня цього року планує створити в окупованому Криму новий десантно-штурмовий підрозділ збройних сил. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Як зазначив командувач російських повітряно-десантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков, нова військова частина увійде до складу 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії (м. Новоросійськ).

    «Указ президента РФ про формування полку підписаний, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї, полк в Криму буде сформований до грудня поточного року», повідомив він.

    Як повідомляє російське інтернет-видання Interfax, полк буде розміщено у місті Феодосія, де наразі будується військове містечко. Першу чергу об'єктів містечка планують здати наприкінці поточного року.

    Нагадаємо, нещодавно Так званий Мировий суд окупованого міста Білогорськ , що у Криму, виніс вирок настоятелю українського храму.

    До речі, У Росії відбулася церемонія закладання нових бойових кораблів, які планують збудувати у найближчі роки. Зокрема, східні сусіди будуватимуть два корвети, два дизельних та два атомних підводних човни.

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    Теги: Крим армія окупація
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    Росія «привітала» з Днем незалежності: готує нову ескалацію