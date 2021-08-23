«Хочемо вказати Росії її місце». Представниця США на Кримській платформі зробила гучну заяву

США мають намір припинити втручання Росії на Сході України і в Криму

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм заявила, що Штати й надалі підтримуватимуть Україну та хочуть «поставити Росію на місце». Про це вона заявила під час виступу від імені президента США Джо Байдена на саміті Кримської платформи у Києві.

«Ми засуджуємо анексію Криму. Від імені президента Джо Байдена хочемо підтримати реформи в Україні, боротьбу з корупцією, боротьбу з російською агресією», – сказала вона.

Гренголм повідомила, що США продовжать надавати Україні допомогу для захисту у вигляді зброї та обладнання.

Крім того, США продовжать дипломатичні зусилля з деокупації українських територій.

«Хочемо Росію поставити на її місце і припинити її втручання на Сході України та у Криму. «Кримська платформа» донесе до всіх думку, що Крим – це Україна. Росію потрібно притягнути до відповідальності за її агресію», – заявила представниця уряду США.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня делегація США візьме участь у саміті Кримської платформи, а міністр Гренголм виступить від імені президента Байдена і Сполучених Штатів.

24 серпня делегація США приєднається до президента Володимира Зеленського і почесних гостей на військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності.

Ініціатива «Кримська платформа» спрямована на підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захист жертв окупаційного режиму; вона має бути відповіддю на зростання безпекових загроз, а також сприяти досягненню головної мети – деокупації Криму та поверненню його Україні мирним шляхом.

Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

Дивіться трансляцію саміту Кримської платформи.

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