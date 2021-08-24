Нові погрози Путіна: Росія почала будувати атомні підводні човни

Кожну з двох атомних субмарин буде оснащено боєкомплектом у 16 міжконтенинтальних балістичних ракет «Булава»

У Росії відбулася церемонія закладання нових бойових кораблів, які планують збудувати у найближчі роки. Зокрема, східні сусіди будуватимуть два корвети, два дизельних та два атомних підводних човни. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті Кремля.

Церемонія закладання суден відбувалася одночасно на заводах у Санкт-Петербурзі та Комсомольську-на-Амурі.

Під час церемонії у режимі відеоконференції Путін пригрозив, що масштабність будівництва обумовлена геополітичним становищем РФ та її роллю у світових справах.

«Будівництво високотехнологічного боєздатного Військово-морського флоту пред’являє підвищенні вимоги до російських кораблів, кораблебудівництва», – заявив Путін.

Зазначимо, що закладання підводних ракетних крейсерів «Дмитро Донський» та «Князь Потьомкін» було заплановано ще у травні 2021 року. Кожний з човнів нестиме по 16 міжконтинентальних балістичних ракет «Булава».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров дав інтерв'ю угорському виданню «Мадяр Немзет», в якому тема ненависної України посіла чільне місце.

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