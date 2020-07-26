В окупованому Криму знайшли мертвим сина політв’язня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У соцмережах повідомляють що, тіло 3-річного Муси було знайдено у вигрібній ямі біля будинку

Сина політв’язня Сулейманова знайдено мертвим в Криму

В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного Мусу – сина політв’язня Руслана Сулейманова.

Про це повідомили в Telegram-каналі Кримінформ з посиланням на прес-службу МНС Криму.

Як сказано в повідомленні, в неділю, 26 липня, було виявлено тіло трирічної дитини, яка зникла два дні тому в Сімферопольському районі.

У соцмережах повідомляють що, тіло 3-річного Муси було знайдено у вигрібній ямі біля будинку.

Новина доповнюється.

Нагадаємо, 24 липня в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв’язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса Сулейманов. Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку дитини.

До слова, організовані пошуки тривають приблизно добу. До пошуків залучено волонтерів, кінологів та спецслужби.

Як повідомлялося, родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув’язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.