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    Події в Україні

    В окупованому Криму знайшли мертвим сина політв’язня

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    У соцмережах повідомляють що, тіло 3-річного Муси було знайдено у вигрібній ямі біля будинку - В окупованому Криму знайшли мертвим сина політв’язня
    У соцмережах повідомляють що, тіло 3-річного Муси було знайдено у вигрібній ямі біля будинку

    Сина політв’язня Сулейманова знайдено мертвим в Криму

    В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного Мусу – сина політв’язня Руслана Сулейманова.

    Про це повідомили в Telegram-каналі Кримінформ з посиланням на прес-службу МНС Криму.

    Як сказано в повідомленні, в неділю, 26 липня, було виявлено тіло трирічної дитини, яка зникла два дні тому в Сімферопольському районі.

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    У соцмережах повідомляють що, тіло 3-річного Муси було знайдено у вигрібній ямі біля будинку.

    Новина доповнюється.

    Нагадаємо, 24 липня в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв’язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса Сулейманов. Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку дитини.

    До слова, організовані пошуки тривають приблизно добу. До пошуків залучено волонтерів, кінологів та спецслужби.

    Як повідомлялося, родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув’язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.

    Крим викрадення окупація
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