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    Учасники саміту Кримської платформи оглянули головний офіс ініціативи в Києві

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    Президент України та учасники саміту Кримської платформи оглянули головний офіс ініціативи в Києві - Учасники саміту Кримської платформи оглянули головний офіс ініціативи в Києві
    Президент України та учасники саміту Кримської платформи оглянули головний офіс ініціативи в Києві
    Фото: Офіс президента

    Офіс засновано на базі представництва Глави держави у Криму

    Президент України Володимир Зеленський та учасники інавгураційного саміту Кримської платформи відвідали головний офіс цієї ініціативи, який працюватиме в Києві. Про це повідомляє Офіс президента.

    Президент зазначив, що відкриття сучасного офісу Кримської платформи, розташованого в центрі української столиці, демонструє особливе ставлення держави до питання деокупації півострова. За його словами, в офісі працюватимуть професійні менеджери та ідеологи платформи.

    «Найголовніше – це результат, який ми можемо отримати щодо деокупації Криму й допомоги кримським татарам та всім іншим кримчанам, працюючи тут щодня 24/7», – наголосив президент.

    Керівник офісу Кримської платформи, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич розповів, що офіс засновано на базі представництва Глави держави у Криму.

    «В офісі Кримської платформи працюють кримчани, внутрішньо переміщені особи з Криму, зокрема мої заступниці, для яких це не просто робота – це справа життя. Це та справа, якій вони віддають всі свої сили й весь свій час», – розповів він.

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    Учасники саміту Кримської платформи оглянули головний офіс ініціативи в Києві
    Учасники саміту Кримської платформи оглянули головний офіс ініціативи в Києві
    Учасники саміту Кримської платформи оглянули головний офіс ініціативи в Києві
    Фото: Офіс президента

    За його словами, серед завдань офісу Кримської платформи, зокрема, цілодобовий моніторинг ситуації на окупованому півострові щодо прав людини, економічної та екологічної ситуації, культурної спадщини тощо, сприяння виконанню Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, затвердженої указом Президента, інформування та комунікація з громадянами України з Криму та спільна з МЗС робота з міжнародними партнерами.

    Також гості взяли участь у символічній висадці дерев – кримської сосни у дворі офісу, що символізуватиме відродження спільними зусиллями природи Криму, яка страждає внаслідок російської окупації.

    Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.

    Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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    Теги: Харків МЗС Крим Маріуполь Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Учасники саміту Кримської платформи оглянули головний офіс ініціативи в Києві