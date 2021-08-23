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    Суд окупантів в Криму виніс вирок настоятелю українського храму

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    Священика звинуватили у звершенні молитви у себе вдома - Суд окупантів в Криму виніс вирок настоятелю українського храму
    Священика звинуватили у звершенні молитви у себе вдома
    Фото: glavcom.ua

    Архімандрита Даміана оштрафовано на 15 тис. рублів

    Так званий Мировий суд окупованого міста Білогорськ, що в Криму, оштрафував настоятеля чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського, архімандрита Даміана на 15 тисяч рублів. Про це сам настоятель храму повідомив «Главкому» та надав нашій редакції копії постанови.

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    Суд окупантів в Криму виніс вирок настоятелю українського храму
    Суд окупантів в Криму виніс вирок настоятелю українського храму

    Священика звинуватили у звершенні молитви у себе вдома, бо територія, на якій розташований будинок – приватна. На одній половині мешкає Даміан, а на іншій розташовано монастир.

    Штраф має бути сплачено протягом 60 днів, інакше окупанти погрожують священнику санкціями та навіть ув'язненням.

    На рішення окупантів вже відреагувала омбудсмен Людмила Денісова.

    Вона заявила, що засуджує рішення так званого «Білогірського районного суду», спрямоване на залякування парафіян Православної церкви України в тимчасово окупованому Криму.

    «Вироки і переслідування за релігійними переконаннями представників Православної церкви України є порушенням статті 9 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії», – зазначила уповноважена з прав людини.

    Унаслідок репресій РФ, із 49 релігійних організацій Православної церкви України залишилось 5. Зменшилася й кількість священнослужителів з 22 до 4. Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння під контролем окупаційної адміністрації РФ.

    Як повідомляв «Главком», під час богослужіння в неділю, 8 серпня до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) в окупованому Криму увірвалися російські силовики. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.

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    Теги: Крим окупанти суд Українська православна церква штраф окуповані території Людмила Денісова будинок
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    Суд окупантів в Криму виніс вирок настоятелю українського храму