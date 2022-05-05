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    Росія палає: у Курському районі небо заполонив чорний дим (відео)

    У Курському районі РФ&nbsp;горить відкритим полум'ям нежитлове будівництво - Росія палає: у Курському районі небо заполонив чорний дим (відео)
    У Курському районі РФ горить відкритим полум'ям нежитлове будівництво
    фото з соцмереж

    У Курському районі Росії горить нежитлове приміщення

    У Курському районі Росії, у селі Татаренкова, сталася сильна пожежа у нежитловій споруді. На клуби чорного диму, які здіймаються на десятки кілометрів від землі, скаржаться жителі проспектів Перемоги та Дериглазова.

    Як повідомили у пресслужбі регіонального управління МНС, о 13:15 надійшло повідомлення про загоряння у будинку мансардного типу у селі Татаренкова Курського району. Рятувальники встановили, що горить відкритим полум'ям нежитлова будівля. Попередньо людей у будинку немає.


    Відомо, що пожежі у Росії останнім часом – звичне явище. Так, за останні кілька тижнів сталося кілька серйозних пожеж у Москві та околицях. 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста. 22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

    Нагадаємо, що, крім столичного регіону, великі пожежі фіксувалися у різних регіонах РФ. Так, на Далекому Сході, в Усурійську, загорілася авіабаза.

    Також в Росії почали горіти нафтобази: на початку квітня подібний об’єкт загорівся у Бєлгороді.

    Теги: пожежа росія окупанти війна будівництво рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Росія палає: у Курському районі небо заполонив чорний дим (відео)