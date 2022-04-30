У Харкові ворог обстріляв міську лікарню та житлові будинки (фото)

Частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні

У ніч проти суботи, 30 квітня, ворог завдав чергового обстрілу по житловим кварталам, лікарні та промисловій зоні Немишлянського району міста Харкова. В результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

В одному з помешкань було травмовано чоловіка, власника квартири. Бригадою медиків його було госпіталізовано до міської лікарні.

Крім того, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає.

Нагадаємо, обстріли Харкова вночі продовжувалися, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена.

Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

Раніше повідомлялося, що триває 66-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог веде наступальні дії противника у Східній операційній зоні. Також окупанти завдають авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.