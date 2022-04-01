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    Вибух нафтобази в Бєлгороді. Російська влада визначила винних (відео)

    На нафтобазі в Бєлгороді сталася пожежа&nbsp; - Вибух нафтобази в Бєлгороді. Російська влада визначила винних (відео)
    На нафтобазі в Бєлгороді сталася пожежа 
    фото з відкритих джерел

    Влада починає розселяти жителів кількох вулиць Бєлгорода «у більш безпечне місце»

    Влада окупантів звинуватила українських військових в авіаударі по нафтобазі в російському місті Бєлгород, внаслідок чого виникло займання. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, заяву якого розтиражували російські ЗМІ.

    Гладков стверджує, що авіаудар по нафтобазі був нанесений з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

    «Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох гелікоптерів збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті. Жертв немає. Для ліквідації пожежі всі ресурси є. МНС намагається локалізувати пожежу у максимально короткий період. Населенню нічого не загрожу», - написав глава регіону у своєму Telegram-каналі.

    Нагадаємо, на нафтобазі у російському місті Бєлгород сталася пожежа, на місце виїхали співробітники екстрених служб. За попередньою інформацією постраждали двоє людей. Влада починає розселяти жителів кількох вулиць Бєлгорода «у більш безпечне місце».

    До слова, увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь. Вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Вибух нафтобази в Бєлгороді. Російська влада визначила винних (відео)