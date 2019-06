Росія веде масштабну кампанію впливу в Африці - The Guardian

Операцію впливу на африканському континенті, як свідчать документи, очолює Євген Пригожин – олігарх близький до Путіна

Росія укладає військові угоди, налагоджує відносини з лідерами та будує мережу агентів під прикриттям в 13 країнах Африки. Про це свідчать документи, доступ до яких отримало видання The Guardian через аналітичну групу «Центр Досьє», яку підтримує російський опозиціонер Ходорковський в Лондоні.

Операцію впливу, як свідчать документи, очолює Євген Пригожин – олігарх близький до Путіна. Метою дій РФ в Африці, як визначено в документах, є протидіяти впливу США а також колишнім метрополіям – Великобританії та Франції в регіоні, стримувати «прозахідні повстання».

Пригожину висунуто звинувачення у США за те, що він керував так званою «фабрикою тролів», що проводила масштабну соцмережеву кампанію з метою вплинути на американські вибори. З Пригожиним пов'язана і група «Вагнер», що постачає бойовиків до Сирії та України.

У документах перераховуються досягнення російської «Компанії» в Африці, серед яких усунення від влади прозахідних політиків у Центральноафриканській Республіці, «посилення» там збройних сил, поширення інформаційного впливу через газети та радіо.

На Мадагаскарі, йдеться в документах, новий президент Андрі Рахоеліна виграв вибори «за підтримки Компанії». Росія «випускала і поширювала найбільшу газету острова з щомісячним тиражем у 2 мільйони копій», - йдеться в документах.

У Судані росіяни створили програму економічних та політичних реформ з метою утримати при владі президента Омара аль-Башира, що включає план придушення опозиції, використання несправжніх новин для дискредитації опозиції, збільшення витрат на видавництво, щоб зменшити доступ опозиції до преси, повідомляє The Guardian.

В одному з листів, який потрапив до преси в результаті витоку інформації, Пригожин скаржиться, що президент Судану не слідує всім порадам російського радника і займає «надзвичайно обережну позицію».

Зусилля Росії зі створення зон впливу в Африці не є дуже успішними, твердить аналітик Саймон Еллісон в іншій статті для The Guardian.

Yes, Russia wants to expand its footprint in Africa - but so far its attempts to do so have been ham-fisted and mostly unsuccessful. This superpower thing is harder than it looks. https://t.co/WTHQMOF4Dp