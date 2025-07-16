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Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
Компанія Barlinek, яку атакував ворог, є одним із провідних світових виробників багатошарових дерев'яних підлог
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами глави МЗС Польщі, росіяни навмисно атакували підприємство, оскільки удар здійснювався з трьох напрямків

Під російським ударом у Вінниці опинилося підприємство польської компанії Barlinek Group. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

За словами міністра, на місці влучання разом з українськими службами працює польське консульство. «Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків. Є поранені, двоє з них з важкими опіками. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів», – додав Сікорський.

Компанія Barlinek Group є одним із провідних світових виробників багатошарових дерев'яних підлог. Зокрема, компанія відома виробництвом однойменної паркетної дошки з дуба або ясеня. Продукцію компанії продають у 75 країн на шістьох континентах світу.

Нагадаємо, уночі російські терористи спрямували на Вінниччину 28 дронів-камікадзе. Згодом стало відомо, що від атаки постраждали восьмеро людей.

Як повідомлялося, упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Також російські безпілотники у ніч на 16 липня атакували Черкаську область. Уламки збитих «Шахедів» спричинили пожежі та руйнування.

До слова, російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

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Теги: Вінниця Польща

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