Нардепка Безугла показала «мавпу» у Верховній Раді (фото)

Парламентарка порівняла нардепа Олексія Гончаренка з мавпою

Народна депутатка Марʼяна Безугла назвала парламентаря «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка «мавпою» . Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Безуглої.

За словами нардепки, під час виступу на засіданні Верховної Ради Гончаренко підвищував голос, говорячи про проблеми у війську. «Гончаренко бере мої тези про проблеми в ЗСУ і кричить. Як мавпа», – написала вона.

Варто зазначити, що народні депутати періодично конфліктують між собою та сваряться через різні питання. Зокрема, нардеп нещодавно вказав на нещирість Безуглої щодо військових під час голосування щодо присвоєння Героїв України полеглим захисникам, назвавши її «Безумною».

Раніше спікер парламенту Стефанчук заявив, що шокований поведінкою нардепа Гончаренка. Нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають носити піксель. Він звернувся до Кабміну та Міноборони із вимогою, щоб для ТЦК розробили іншу форму. На заяви Гончаренка відреагували його соратники в партії «Європейська Солідарність».

Як відомо, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо народної депутатки Марʼяни Безуглої. Раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявляв, що подає в суд на нардепку Мар’яну Безуглу щодо захисту своєї честі, гідності та репутації.

До слова, у чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером серед фракцій у Верховній Раді за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.

Найчастіше народні обранці мають саме Facebook-сторінки. Вони є у 316 нардепів, однак 16 таких акаунтів – неактивні, тобто т