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    Росія відправила до Сирії протидиверсійний корабель

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    <p>Корабель проекту Грачонок проходить Босфор</p> - Росія відправила до Сирії протидиверсійний корабель

    Корабель проекту Грачонок проходить Босфор

    Протидиверсійний корабель проекту Грачонок призначений для охорони водних районів військово-морських баз ВМФ РФ

    Протидиверсійний корабель П-433 Чорноморського флоту РФ пройшов через Чорноморські протоки в акваторію Середземного моря і взяв курс на Сирію. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на спеціалізовані турецькі інтернет-сайти в четвер, 24 травня.

    «За російською класифікацією, протидиверсійний катер проекту 21980 Грачонок призначений для охорони водних районів військово-морських баз ВМФ РФ, для боротьби з диверсійно-терористичними силами і засобами в акваторіях пунктів базування і ближніх підходах до них», - йдеться в повідомленні.

    У середу також через Чорноморські протоки в Середземномор'я пройшов рятувальний морський буксир Чорноморського флоту Шахтар.

    Крім того, в середу в акваторію Середземного моря увійшов великий десантний корабель ВМФ Росії Микола Фільченков. За твердженням стамбульських сайтів, він йде у сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

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