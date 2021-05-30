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    ЄС запропонував США об’єднати зусилля у протидії Росії

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    Пропонується тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей - ЄС запропонував США об’єднати зусилля у протидії Росії

    Пропонується тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей

    Фото з відкритих джерел

    Проєкт заяви підготувала європейська сторона і надіслала його на погодження до Вашингтона

    У проєкті спільної заяви саміту ЄС-США, який запланований на 15 червня, є пропозиція об’єднати зусилля у протидії Росії.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Bloomberg.

    «Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, пропонується тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках аналогічних підходів до Китаю.

    У проєкті також іде мова про те, як обидві сторони можуть подолати торговельні суперечки епохи експрезидента США Дональда Трампа, зокрема в області тарифної політики.

    Саміт дозволить Європі і США «підтвердити тверду прихильність міжнародному порядку, заснованого на правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інституцій та зміцнення співробітництва в галузі зовнішньої політики і політики безпеки для більш демократичного, справедливого, мирного і безпечного світу».

    Як зазначається, проєкт заяви підготувала європейська сторона і надіслала його на погодження до Вашингтона.

    Нагадаємо, що 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, який пройде без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

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    Теги: ЄС Росія США НАТО саміт
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    ЄС запропонував США об’єднати зусилля у протидії Росії