Росія заявляє про дотримання режиму припинення вогню у Нагірному Карабасі

На кордоні Вірменії і Азербайджану нібито перемир’я

У Нагірному Карабаху дотримується режим припинення вогню. Єдиний епізод його порушення було зафіксовано 11 грудня. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

Як повідомляє військове міністерство, режим тиші дотримується по всій лінії зіткнення. Зазначається, що єдина ситуація його порушення сталася 11 грудня, коли трапився обстріл біля Гадрут.

В інформаційному бюлетені Міноборони РФ не згадуються жодні порушення в суботу, 12 грудня. Натомість, як повідомляв «Главком», у суботу 12 грудня міноборони Вірменії заявило про новий наступ Азербайджану на півдні Нагірного Карабаху. За даними вірменської сторони, наступ відбувається в напрямку населених пунктів Хін Тахлар і Хцаберд.