Росія збирається виконати рішення Трибуналу ООН щодо військовополонених моряків - адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полонені українські моряки

Полозов вважає, що РФ скоріше за все виконає рішення Міжнародного суду ООН

Російська Федерація має намір виконати рішення міжнародного трибуналу щодо звільнення військовополонених моряків.

Про це координатор адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Я уважно читав ось цю ноту російську, на яку був потім цілий скандал політичний тут. Ця нота вказує на те, що РФ має намір виконати рішення трибуналу. Тобто, якби вони не збиралися, вони б, напевно, не стали б ніякі ноти писати, за великим рахунком. Проте, після відповіді МЗС України, в принципі, якби російська сторона не була зацікавлена в реалізації наказу трибуналу, вони б просто грюкнули дверима і сказали: хочете - і не треба», - розповів Полозов.

Він наголосив, що через 2 дні після цього заступник Лаврова, Карасін, заявив, що вони все-таки очікують від України відповіді відносно подальших дій і долі військовополонених моряків.

«Тобто ця повторна заява свідчить про те, що все-таки якийсь інтерес там. Чи пов'язано це із зустріччю Путіна з представниками G-20 в Осаці? Ми знаємо з заяви Путіна, що Трамп взагалі поставив тему моряків в пріоритет», - додав адвокат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Згодом Зеленський в прямому ефірі попросив російського лідера повернути додому українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Нагадаємо, українським морякам, яких захопила ФСБ РФ, загрожує до шести років за ґратами.

25 червня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН.