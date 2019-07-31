Росіянам вигідніше їздити на таксі, ніж мати власне авто - дослідження



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Низькі доходи в Росії, дорога ціна автомобіля і його утримання, здешевлення послуг таксі роблять власний автомобіль нерентабельним

Дослідження компанії HSBC показало, що росіянам, які на рік проїжджають менше ніж 5388 км, дешевше їздити на таксі, ніж мати власний автомобіль. Відповідне співвідношення скоріше за все не зміниться в наступні 10 років.

Про це пише видання «Коммерсантъ».

Для порівняння відповідне співвідношення в США складає 1102 км, а в ФРН взагалі 811 км. Під час розрахунків за основу брали вартість Toyota Camry, вартість її обслуговування, ціни на таксі і рівень доходів.

РФ в відповідному дослідженні допомогло те, що доходи населення набагато нижчі, ніж в інших країнах. При цьому вартість таксі на 75% менша, ніж в США, в той час як вартість обслуговування машини в середньому на рік лише на 30% нижча, ніж в США.

Таким чином ціни на поїздки в таксі пропорційні доходам, в той час як ціни на автомобілі значно випереджають доходи середньостатистичного росіянина. Окрім того, додатки для виклику таксі в РФ є одними із найпоширеніших у світі. 45% громадян мають такі додатки на смартфонах. В ФРН відповідний показник складає лише 20%. Технології і висока щільність замовлень допомогли водіям таксі зі свого боку зменшити кількість неефективних витрат часу за кермом.