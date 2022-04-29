Росіяни двічі намагались штурмувати Банкову. Time оприлюднив розповідь Зеленського про перший день війни

Зеленський та деякі його соратники перевезли рідних на Банкову, але стало зрозуміло, що це не найбезпечніше місце

Президент України з’явився на обкладинці американського журналу Time, який написав про нього статтю під назвою «Всередині світу Зеленського»

У квітні журналісту видання Саймону Шустеру дозволили два тижні пожити у резиденції на Банковій.

Серед описаного у статті Time є і розповідь про перший день війни.

«Це було голосно. Лунали вибухи», – згадує Володимир Зеленський про вранішні години 24 лютого. Він із дружиною Оленою розбудив 17-річну доньку та дев’ятирічного сина, щоб вивезти їх з дому. Військові повідомили, що російські ударні групи десантувалися у Києві, щоб убити чи захопити президента та його родину. Спогади про той день «фрагментарні», сказав президент України журналісту Time Саймону Шустеру.

Зеленський та деякі його соратники перевезли рідних на Банкову, але стало зрозуміло, що це не найбезпечніше місце.

«З настанням вечора навколо урядового кварталу спалахнула стрілянина. Охоронці вимкнули світло в комплексі та принесли Зеленському та приблизно десятку його помічників бронежилети та автомати. Лише деякі з них вміли поводитися зі зброєю», – йдеться у статті.

За словами радника голови Офісу президнта Олексія Арестовича, російські війська здійснили дві спроби штурму резиденції

Зеленський пізніше підтвердив, що його дружина та діти на той час усе ще були там, пише Time.

Охоронці Зеленського також закликали його негайно покинути резиденцію. Деякі будинки знаходяться досить близько, щоб кинути гранату у вікно або зробити постріл зі снайперської гвинтівки. «Місце відкрите, – каже Арестович. – У нас не було навіть бетонних блоків, щоби перекрити вулицю».

З того дня і дотепер Офіс президента працює в умовах ізоляції.

Раніше радник міністра оборони розповів про черговий замах на Зеленського.

Також секретар РНБО Данілов розповів, що ФСБ планувала за три доби війни убити Зеленського.