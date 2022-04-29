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    Події в Україні

    Ракетний удар по Києву: рятувальники виявили тіло загиблого

    Ракетний удар прийшовся на багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці - Ракетний удар по Києву: рятувальники виявили тіло загиблого
    Ракетний удар прийшовся на багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці
    фото з відкритих джерел

    Багатоповерхівку збудували недавно, тому там ще ніхто не жив

    Внаслідок ракетного обстрілу столиці 28 квітня загинула одна людина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

    «Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого», – написав він.

    Відомо, що учора російські військові випустили п'ять ракет по Києву. Одна із них влучила у житловий будинок у Шевченківському районі. Будинок звели недавно, тому туди ще не встиг ніхто заселитися, однак десятеро людей постраждали.

    Нагадаємо, що під час атаки на столицю у місті перебував генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він сказав, що шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву. Крім цього, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко війна мер Україна будинок ракета окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Києву: рятувальники виявили тіло загиблого