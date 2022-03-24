ФСБ планувала за три доби війни убити Зеленського, – Данілов

В Росії після невдалої затяжної «військової спецоперації» розпочалися конфлікти між армією та силовими структурами

Крім міністра оборони Сергія Шойгу, зникнення якого помітили російські журналісти, не виходять на зв’язок багато тамтешніх генералів. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише «Суспільне».

За словами Данілова, зараз у Росії різні структури, які беруть участь у війні проти України, почали виясняти стосунки, шукаючи цапа-відбувайла. «ФСБ «тикає пальцем», що це військові не спрацювали, військові кажуть, що це не спрацювали інші структури», – розповів секретар РНБО.

А, крім очільника Міноборони Сергія Шойгу, зазначив Данілов, зникли ще й кілька генералів, «які не виходять на зв’язок».

Щодо участі у російсько-українській війні підрозділів ФСБ, секретар Ради нацбезпеки та оборони пояснив, що перед цією російською силовою структурою керівництво поставило особливе завдання – ліквідувати президента України Володимира Зеленського.

Данілов розповів, що інформацію про це в Україні отримали від певних співробітників ФСБ. Ліквідувати Зеленського росіяни начебто планували за три доби. Для цього були задіяні силовики із чеченських підрозділів, так звані кадирівці. Але українська розвідка, дізнавшись про ці плани ще за півтора місяці до початку війни, контролювала ситуацію. І одну з трьох груп, які мали виконати завдання, знищили українські війська.

Другу групу перекинули на територію ОРДЛО, а третю взагалі повернули назад до Чечні.

Нагадаємо, що про знищення групи кадирівців в районі Гостомеля секретар РНБО Данілов повідомляв ще на початку березня.

4 березня британське видання The Times написало, що за перший тиждень війни на президента України Володимира Зеленського було як мінімум три спроби замаху. Усі, звісна річ, виявилися невдалими.

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