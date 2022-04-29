Чи показав Путін генеральному секретарю ООН концтабори для українців?

На територію Росії примусово вивезені сотні тисяч українців

У візиті генсека ООН Гуттереша до Москви не вистачало одного пункту програми. Я був впевнений, що його повезуть в який-небудь «зразковий» концтабір для українців.

Бо такий концтабір мав Гітлер. Називався Терезієнштадт.

Це було гетто для євреїв, куди спеціально привозили журналістів та Червоний Хрест, аби вони подивилися, як «щасливо» живуть переміщені у Третьому рейху. Привозили і акторів, які мали зображати це «щастя» (російська масовка з радістю брала б участь у таких «шоу», бо має величезний досвід).

Щоправда, реальних євреїв з Терезієнштадту найчастіше відправляли згодом в газові камери Аушвіца…

На сьогоднішній день на територію Росії примусово вивезені сотні тисяч українців з місць окупації. Доля багатьох тисяч з тих, які пройшли спеціально створені «фільтраційні табори», невідома.

Вчора якраз читав про вивезених у невідомому напрямку дітей з дитбудинку. Як стверджує омбудсмен Людмила Денісова, за час війни понад 160 000 українських дітей примусово вивезли до Росії або в ОРДЛО.

Цікаво, чи задавав ці питання генсек ООН Путіну? Якщо ні – то про що ми говоримо? Яке ООН?

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Джерело: блог Віктора Шлінчака

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