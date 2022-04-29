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    Події в Україні

    Британська розвідка назвала головну ціль Росії на сьогодні

    Рашисти зосередили свої сили на сході України&nbsp; - Британська розвідка назвала головну ціль Росії на сьогодні
    Рашисти зосередили свої сили на сході України 
    фто з відкритих джерел

    Війська РФ намагаються повністю захопити Донбас

    Битва за Донбас залишається головним стратегічним фокусом Росії, щоб досягти головної мети – забезпечити контроль над Донецькою та Луганською областями. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки країни.

    «У цих областях особливо важкими були бої навколо Лисичанська та Сєвєродонецька, зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська», – йдеться у повідомленні.

    При цьому у міністерстві наголошують, що через сильний опір України російські територіальні завоювання досі були незначними.

    «Вони були досягнуті значними втратами для російських військ», – підкреслили у розвідці.

    До дамо, що Британія закликає вдвічі збільшити допомогу Україні. Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, нині українським військам окрім важкої зброї також потрібні літаки.

    Напередедодні розвідка Британії повідомила, скільки російських кораблів перебуває у Чорному морі.

    За даними Генштабу нині ворог зосередився на блокуванні українських сил біля «Азовсталі».

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    Теги: розвідка росія окупанти Донбас Луганщина війна Донеччина Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала головну ціль Росії на сьогодні