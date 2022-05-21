Росіяни можуть завищувати кількість евакуйованих бійців з «Азовсталі»: названо причини
Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляв, що зареєстрував «сотні» вивезених бійців
Зазначається, що росіяни можуть завищувати цифру для того, щоб максимально збільшити кількість російських військовополонених, яких можна обміняти на українських солдатів.
Інший варіант, за оцінкою ISW, полягає в тому, що росія може завищувати кількість оборонців «Азовсталі», щоб «уникнути збентеження» зізнатися, що вона кілька місяців вела облогу проти «сотень», а не «тисяч» українських військових.
Зазначимо, що російське пропагандистське агентство «РИА Новости» з посиланням на міноборони РФ писало, що з «Азовсталі» вивезли нібито 2 439 українських військових. Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляв, що зареєстрував «сотні» вивезених бійців.