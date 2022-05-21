Росіяни можуть завищувати кількість евакуйованих бійців з «Азовсталі»: названо причини

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляв, що зареєстрував «сотні» вивезених бійців

Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія може перебільшувати, коли називає кількість вивезених українських захисників «Азовсталі» в Маріуполі – зокрема задля вигіднішого обміну, або щоб зберегти імідж. Про це йдеться в оцінці ISW російського наступу.

Зазначається, що росіяни можуть завищувати цифру для того, щоб максимально збільшити кількість російських військовополонених, яких можна обміняти на українських солдатів.

Інший варіант, за оцінкою ISW, полягає в тому, що росія може завищувати кількість оборонців «Азовсталі», щоб «уникнути збентеження» зізнатися, що вона кілька місяців вела облогу проти «сотень», а не «тисяч» українських військових.

Зазначимо, що російське пропагандистське агентство «РИА Новости» з посиланням на міноборони РФ писало, що з «Азовсталі» вивезли нібито 2 439 українських військових. Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляв, що зареєстрував «сотні» вивезених бійців.